الملكة إليزابيث تحرم ميغان من ارتداء مجواهرات الأميرة ديانا

لندن(صدى):

أكدت تقارير إعلامية بريطانية أن الملكة إليزابيث منعت ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري من ارتداء المجوهرات الشهيرة للأميرة الراحلة ديانا.

وأوضحت التقارير أن الملكة إليزابيث الثانية، أبلغت الأمير وليام بقرارها حرمان ميغان من ارتداء مجوهرات من المجموعة الملكية، الأمر الذي أثار التوتر بين الشقيقين وليام وهاري.