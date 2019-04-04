الملكة إليزابيث تحرم ميغان من ارتداء مجواهرات الأميرة ديانا
أكدت تقارير إعلامية بريطانية أن الملكة إليزابيث منعت ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري من ارتداء المجوهرات الشهيرة للأميرة الراحلة ديانا.
وأوضحت التقارير أن الملكة إليزابيث الثانية، أبلغت الأمير وليام بقرارها حرمان ميغان من ارتداء مجوهرات من المجموعة الملكية، الأمر الذي أثار التوتر بين الشقيقين وليام وهاري.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71264 ] نشر منذ 5 دقائق
ياهلاااا بهاالطله ..
,, ياطلّت التوالي اللي ماهن رخيصات باالحيل ، ياطلّت القبابيع المزركشة والشوشة المكشكشه .. ياهلااا ,,
,, ابشرك التابوت جاهز ياطويلة العمر كل شي خلص .. ماباقي الا الغطا ,,
.. على فكره انا نفسي بهاالفبعه هذي ، ارسليها مع المجموعة الزاهيه .. ذبحني الإنتظاا!ا!ا!ار ..