بالفيديو.. مواطن أصيب بالإيدز من زوجته الأولى جعله يخاف الإنجاب من الثانية

نايف السالم(صدى):

روى مواطن مصاب بمرض الإيدز، أنه تزوج من وافدة زواج مسيار استمر لمدة عامين، ومن ثم تم ترحيل الزوجة إلى بلدها.

وأضاف أنه تزوج مرة أخرى بعد عامين، لكنه اكتشف حينها أنه مريض بالإيدز بسبب زواجه الأول؛ إذ انتقل المرض من زوجته الأولى.

وأشارت زوجته إلى أنه تعرَّف على أشخاص استدرجوه إلى تعاطي المخدرات، وبعدها حملت بأول طفل لهما ما أثار جنونه خوفًا من انتقال المرض لأطفال.

وأضاف أنهما أجريا تحليلًا للجنين، حيث أخبرهما الطبيب بعدم إصابة الجنين بأي فيروس وأن حالته جيدة.

من جانبه، أوضح طبيب أنه يمكن لحاملي الفيروس سواء الأب أو الأم أو الاثنين معًا، إنجاب أطفال بشكل طبيعي.

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