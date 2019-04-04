الرباعي العربي: لن نشارك في أعمال الجمعية العمومية الـ140 في الدوحة

وكالات(صدى):

أصدرت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، بيانا مشتركا بشأن استضافة قطر لأعمال الجمعية العمومية الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي.

وأشار البيان المشترك المقدم من الدول الأربع للأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي خلال أعمال الجمعية العمومية الـ١٣٩ المنعقدة في جنيف والذي تضمن الاعتراض على استضافة قطر لأعمال الجمعية العمومية الـ١٤٠ للاتحاد المزمع عقدها في الدوحة خلال الفترة من السادس إلى العاشر من نيسان الجاري.

كا أشار إلى الإعلان عن مقاطعة اجتماعات الجمعية في حال عقدت في دولة قطر ما لم تستجب لمطالب الدول الأربع الرامية إلى وقف دعمها للإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة.

وأضاف البيان: ” حيث إن دولة قطر لم تبد أي تجاوب مع المطالب العادلة للدول الأربع واستمرت في سياساتها الداعمة للتطرف والإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة فإننا نؤكد عدم مشاركتنا في أعمال الجمعية العمومية المشار إليها ” .