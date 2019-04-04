عمة طفل تقتله شنقًا بعدما شهد بالحق أمام المحكمة

القاهرة(صدى):

تعرَّض طفل يبلغ 13 عامًا من العمر، إلى الانتقام مع عمته إذ قتلته شنقًا وذلك بعدما وقف أمام المحكمة ليشهد في جريمة قتل ضد ابن عمته.

وبعد إدانة المحكمة لابن عمة الطفل والحكم عليه بالإعدام، قررت العمة الانتقام بشنقه أعلى سطح منزله بأحد قرى محافظة أسيوط المصرية.

وأفادت التحقيقات أن عمة المجني عليه، ونجلها وأحد أقاربها وراء ارتكاب الواقعة، انتقامًا من الطفل وشقيقه بعد شهادتهما في قضية قتل.

وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، بأنهم تسللوا إلى منزل المجني عليه، وانتظروه أثناء دخوله الحمام أعلى منزله، وقاموا بارتكاب الواقعة وشنقه باستخدام حبل.