سوموديكا : مواجهة الأهلي هامة وسنلعب من أجل المركز الثالث

ماجد محمد(صدى):

اكد المدير الفني لفريق الشباب ماريوس سوموديكا، أن مواجهة الأهلي غدًا هامة جدًا، قائلًا : تنتظرنا مباراة هامة أمام الأهلي، وسنبذل قصاري جهدنا للتحقيق الفوز لإسعاد الجماهير.

وقال خلال مؤتمر صحفي : كل المباريات المقبلة بالنسبة لنا كمباراة نهائية كوننا ننافس على المركز الثالث وهذا الهدف الذي نعمل من أجله.

وأضاف :كل المباريات المتبقية بالنسبة لي مباريات هامة وخصوصًا أمام الأهلي وسيكون الإعداد لها بشكل جيد فمنذ استلامي لمهمة تدريب الفريق حرصت على أن نحصل على مركز متقدم في سلم الدوري لذلك المباراة أمام الأهلي مصيرية.

وتابع : سنفتقد غدًا اللاعب فاروق بن مصطفى الذي قدم مستوى خلال هذا الموسم يعد بالنسبة لي أهم عناصر الخطوط الخلفية.

وأكد على أنه سعيد بوجود اللاعب سيبا لأنه لديه خبرة قائلًا :وفي نظري الهجوم جيد جدًا.، ستيف تراولي لاعب صغير في السن ويحتاج وقت لكي يقدم نفسه بشكل جيد.