تحديد أوقات دوام البنوك خلال رمضان وإجازتَيْ العيدَيْن 2019

عادل الحربي(صدى):

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، تعميماً للبنوك والمصارف العامة؛ عن أوقات العمل خلال شهر رمضان المبارك وإجازتَيْ عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك لهذا العام 1440هـ.

وقالت المؤسسة إن أوقات العمل اليومية للبنوك بشأن التعامل مع الجمهور خلال أيام عمل شهر رمضان، ستكون من الساعة العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً.

وأضافت أن إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام تبدأ بنهاية عمل يوم الخميس 25 رمضان، الموافق 30 / 5 / 2019م، على أن تستأنف البنوك أعمالها يوم الأحد 6 شوال، الموافق 9/ 6/ 2019م، بحسب تقويم أم القرى.

وأكدت أن بداية إجازة عيد الأضحى مع نهاية عمل يوم الخميس 7 ذي الحجة، الموافق 8/ 8/ 2019م، على أن تستأنف البنوك أعمالها يوم الأحد 17 ذي الحجة، الموافق 18/ 8/ 2019م، بحسب تقويم أم القرى.

وأوضحت أن مكاتب البنوك وفروعها الموسمية في مدينتَي حجاج الجو والبحر والمشاعر المقدّسة في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والمنافذ الحدوديةى تبق مفتوحة بصفة مستمرة خلال موسم الحج، بما في ذلك يوما الجمعة والسبت؛ وذلك لخدمة الحجاج والمعتمرين.