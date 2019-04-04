ولادة نادرة.. عشرينية تضع طفلًا برأسين وقلب واحد

القاهرة(صدى):

وضعت أم مصرية، طفل برأسين وقلب واحد، في ولادة نادرة، وذلك داخل عيادة طبية بمحافظة أسوان المصرية.

وأوضح الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة في أسوان، أنه تم نقل الطفل إلى أحد المستشفيات، مؤكدًا أنه وُلد بصحة جيدة.

وأكد أن الولادة نادرة لأن الطفل خرج برأسين وعمودين فقريين وكذلك بأمعاء وقلب وجزع واحد، مؤكدًا أن الرضيع بصحة جيدة وبعد أيام قليلة سينقل نقله إلى المركز القومي للبحوث بالقاهرة للتعامل مع الحالة.

من جانبه، قال والد الطفل: ” زوجتي تبلغ من العمر 25 سنة ومع شعورها بآلام الولادة ذهبت مباشرة إلى عيادة طبيبة في كوم أمبو بعد أن كانت تتابع مع طبيب آخر وأخبرها أنها حامل في توأم وتم إجراء عملية قيصرية داخل عيادة الطبيبة وخرج طفل برأسين وقلب واحد، وأنا لدي طفلة أخرى سليمة طبيعية تبلغ من العمر عام ونصف ” .