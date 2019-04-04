ساما تؤكد عدم حجز أو استقطاع المبالغ المودعة من مسك الخيرية أو سند محمد بن سلمان

علي القحطاني(صدى):

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي على جميع البنوك والمصارف، عدم حجز أو استقطاع أي مبالغ ترد لحسابات المستحقين من مؤسسة مسك الخيرية أو برنامج ” سند محمد بن سلمان ” .

ويأتي هذا التوجيه إلحاقاً لتعليمات المؤسسة الصادرة بموجب التعميم رقم 67 / 37488 وتاريخ 15 / 6 / 1440هـ في شأن عدم حجز المبالغ المودعة من الجمعيات الخيرية في الحسابات البنكية المحجوزة بموجب أوامر قضائية.

ويُعد البرنامج أحد المبادرات الاجتماعية والخيرية التي يتبناها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- والتي تتنوع بين الدعم المادي والمعنوي لمختلف فئات المجتمع لمساندة المتزوجين حديثاً وتخفيف أعباء الزواج عليهم.

وحثت مؤسسة النقد البنوك والمصارف كافة في تعميمها رقم 67 / 47711 وتاريخ 28 / 7 / 1440هـ، على عدم الاستقطاع من تلك المبالغ مقابل سداد القروض الشخصية والالتزامات التمويلية الأخرى.