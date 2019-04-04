النائب العام: توجيه بإنشاء وحدتين متخصصة في التعاون الدولي و الجرائم الاقتصادية

عادل الحربي(صدى):

وجه النائب العام الشیخ سعود بن عبدالله المعجب بإنشاء وحدتین داخل فروع النیابة العامة إحداھما متخصصة في دائرة التعاون الدولي وتعنى باسترداد العائدات الجرمیة من الخارج تحت مسمى ” وحدة استرداد عائدات الجریمة ” .

وتتخصص الأخرى في دائرة الجرائم الاقتصادیة تعنى بقضایا جرائم غسل الأموال وإجراءات التحقیق المالي الموازي تحت مسمى ” وحدة غسل الأموال والتحقیق المالي الموازي ” .

وقال النائب العام بأن القرار یأتي في سیاق الخطوات الواسعة التي تقوم بھا النیابة العامة لتحقیق المزید من الدور الفاعل في الحد من ذلك النوع من الجرائم على وجه الخصوص والذي شكل آفة عالمیة.