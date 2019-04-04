بالفيديو.. إتلاف أكبر كمية مواد مخدرة في تاريخ الكويت

خالد الظفيري(صدى):

كشفت وزارة العدل الكويتية، اليوم الخميس، عن إتلاف أكبر كمية مواد مخدرة في تاريخ البلاد، تقدر تقريبًا بـ 19 طناً.

ونشرت الوزارة، مقطع فيديو لعمليات الإتلاف، موضحة أن القضاء على هذه الكميات في القضايا المنتهية بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن قانون البلاد يعطي النيابة العامة بعد الحكم جزائياً الحق بمصادرة المواد المخدرة، الحق في إتلافها عن طريق إدارات تتبع وزارتي الصحة والداخلية؛ ضماناً لعدم استخدامها مجدداً أو الاستفادة منها.