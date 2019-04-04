تخلصي من الشخير بالتفاح الزنجبيل

أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء في التغذية عن عصير طبيعي يمكن إعداده بالمنزل، وهو كفيل بتوقيف ” الشخير ” وتحسين التنفس أثناء النوم.

ويتكون العصير من ربع ليمونة طازجة وقطعة من الزنجبيل وثمرتين من التفاح وحبتين من الجزر.

ويمكن تقشير المكونات وتقطيعها إلى شرائح، وتخلط جميعاً، ويتم تناول العصير قبل النوم ببضع ساعات. يمكن إضافة القليل من عسل النحل للخليط لمذاق أفضل.

فالليمون لديه القدرة على التخلص من الإفرازات المخاطية، وتعطي الفرصة للجيوب الأنفية لكي تجف.

أما الزنجبيل فهو بمثابة مضاد حيوي ومضاد للالتهاب ومسكن للألم، ولديه القدرة على تنقية المجرى التنفسي والحلق من الإفرازات المخاطية أثناء الإصابة بنزلات البرد.

والتفاح يحتوي على حامض السيتريك القادر على إزالة كافة أنواع الاحتقان، لذا يحرص المغنيون على تناول التفاح بشكل يومي لإزالة أي إفرازات وأي احتقانات في الحلق لضمان صوت نقي.

أما الجزر فهو غني بفيتامين ” A ” ، الذي يحافظ على الجلد والأغشية المخاطية التي تبطن الأنف والجيوب الأنفية. وإذا اتحد هذا الفيتامين مع فيتامينات ” C ” و ” E ” لأنه يقي من الإصابة بسرطان الرئة كما يمنع العدوى التنفسية.

والأشخاص المصابون بالحساسية بشكل عام يجب أن يتوخوا الحذر لأن الحساسية في العادة تحفز الإفرازات المخاطية في المجاري التنفسية والمعوية. كما أن تناول بعض الأطعمة التي تزيد الالتهاب قد تزيد من ” الشخير “.

ويجب أيضاً على من يعاني من ” الشخير ” أن يتحاشى التدخين ومنتجات الألبان وعقاقير ارتخاء العضلات وكذلك الكحول، لأنها كلها تزيد من الوضع سوءاً.