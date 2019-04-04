ترقية 90 موظفًا موظفة في جامعة تبوك

محمود البلوي(صدى):

اعتمد مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، محضر الترقيات رقم 1 لعام 1440هـ، الذي شمل ترقية 90 موظفًا وموظفة من منسوبي ومنسوبات الجامعة من إداريين وفنيين ممن تنطبق عليهم شروط الترقية حتى 30 /5/ 1440هـ، على عدد من المراتب من المرتبة الرابعة وحتى التاسعة.

وصرَّح عميد عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين، الدكتور صالح بن حامد الحربي، بأن هذه الترقيات تأتي لتسهم بتحفيز الكوادر الوظيفية لموظفي الجامعة ورفع إنتاجيتهم، وتوفير التطوير الإداري والوظيفي لمنسوبي الجامعة؛ وهو ما سينعكس بدوره بشكل إيجابي على تحسين وتجويد بيئة العمل بالجامعة.