بالصور.. ضبط أشخاص بحوزتهم أسلحة صيد بمحمية ” الخنفة “

محمود البلوي(صدى):

تمكنت دوريات المجاهدين بمحمية الخنفة، شمال محافظة تيماء بمنطقة تبوك؛ من القبض على أشخاص يحملون أسلحة صيد داخل المحمية.

وجاء بعد تفتيش مركبةً من طراز “هايلوكس غمارتين”، تقلُّ عددًا من الأشخاص بداخل محمية الخنفة شمال تيماء، حيث عُثر بداخلها على عدد من أسلحة الصيد والذخيرة الخاصة بها، ومجسمات لجذب الطيور المهاجرة واقتناصها.

وحُرزت المضبوطات التي بحوزتهم، وسُلّموا للجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة في مثل هذه الحالات.