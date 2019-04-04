شاب يخطف ويغتصب مراهقة لمدة عام ويجهضها بطريقة بشعة

واشنطن(صدى):

تعرَّضت مراهقة من ولاية فيرجينيا بأمريكا، إلى الخطف والاحتجاز كأسيرة للجنس لعدة أشهر، قبل أن يجهضها بعدما حملت.

وخنق الشاب ذو الـ20 عامًا، الفتاة المراهقة حتى فقدت الوعي، وضربها على رأسها بزجاجة خمر، ثم اختطفها لمدة اقتربت من العام تعرضت فيها إلى سوء المعاملة الجنسية والجسدية.

وأخبرت الفتاة، التي نجحت في الهروب، الشرطة أنه احتجزتها وعاملها كعبدة للجنس قبل أن يجهضها بركلها في بطنها، إذ أخبرت الشرطة المكان الذي دفنت فيه الجنين.

ويواجه الشاب، عدد من التهم منها الخطف والاغتصاب والقتل، فيما أكدت الفتاة أنها تتعرض للتهديد من قبل أصدقاء المتهم.