الأمير سطام بن خالد: يجب علينا مطالبة تركيا بإعادة قطع الحجر الأسود المنهوبة
أكد الأمير سطام بن عبدالعزيز آل سعود، أن الدولة العثمانية سرقت 6 قطع من الحجر الأسود لوضعها في مسجد وأحد الأضرحة؛ من أجل بناء حضارتهم المغولية المزعومة.
وقال الأمير سطام : ” قامت الدولة العثمانيه مرارا وتكرارا بسرقه الكثير من الأثار العربيه والإسلامية التي تعود للرسول ﷺ والصحابة ونقلها إلى تركيا وذلك لبناء حضارتهم المغولية المزعومة وكان من ضمنها وأهمها سرقه 6 قطع من الحجر الأسود ووضعها في مسجد وأحد الأضرحة ” .
وأضاف : ” فعلوا العثمانيين ما فعله القرامطة نفس الجريمة لكنهم كانوا أكثر خبثا فأخذوا منه قطع وتركوا الباقي، يجب علينا المطالبه بعوده تلك الأثار إلى المملكة العربية السعودية فهي ’ثار عربية و ليست مغولية تركية ” .
وتابع : ” أما المساس وسرقه الحجر الأسود فهي قضيه تمس كل مسلم ولا يقبلها أحد لما له من مكانه عند المسلمين جميعا ويجب أن تعود تلك القطع إلى مكانها الصحيح ويجب على المسلمين جميعا المطالبة بذلك ” .
القرشي[ عدد التعليقات: 2365 ] نشر منذ 9 دقائق
القرامطة سرقوا الحجر الأسود عام 317هـ وقتلوا عددا كبيرا من الحجاج دون خوف من الله ولم يراعوا
حرمة للبيت ولا لدم المسلمين وقد غيبوا الحجر الأسود لمة 22 سنة وحاولوا أيضا سرقة مقام إبراهيم
ولكن أخفاه السدنة .
أما الأتراك فقد قام السلطان العثماني سليمان القانوني بالسطو على ست قطع من الحجر الأسود من الكعبة
ونقلها لتركيا تم تثبيت4 قطع في جامع سوكولو محمد باشا ووضعت أكبر قطعة على ضريح سليمان القانوني
وواحدة في مسجد أدرنة .