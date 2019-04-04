الأمير سطام بن خالد: يجب علينا مطالبة تركيا بإعادة قطع الحجر الأسود المنهوبة

نايف السالم(صدى):

أكد الأمير سطام بن عبدالعزيز آل سعود، أن الدولة العثمانية سرقت 6 قطع من الحجر الأسود لوضعها في مسجد وأحد الأضرحة؛ من أجل بناء حضارتهم المغولية المزعومة.

وقال الأمير سطام : ” قامت الدولة العثمانيه مرارا وتكرارا بسرقه الكثير من الأثار العربيه والإسلامية التي تعود للرسول ﷺ والصحابة ونقلها إلى تركيا وذلك لبناء حضارتهم المغولية المزعومة وكان من ضمنها وأهمها سرقه 6 قطع من الحجر الأسود ووضعها في مسجد وأحد الأضرحة ” .

وأضاف : ” فعلوا العثمانيين ما فعله القرامطة نفس الجريمة لكنهم كانوا أكثر خبثا فأخذوا منه قطع وتركوا الباقي، يجب علينا المطالبه بعوده تلك الأثار إلى المملكة العربية السعودية فهي ’ثار عربية و ليست مغولية تركية ” .

وتابع : ” أما المساس وسرقه الحجر الأسود فهي قضيه تمس كل مسلم ولا يقبلها أحد لما له من مكانه عند المسلمين جميعا ويجب أن تعود تلك القطع إلى مكانها الصحيح ويجب على المسلمين جميعا المطالبة بذلك ” .