فجر السعيد لـ ” والد بلقيس ” : ” أنت وبنتك ما تيجوا رنة من عود عبادي ” (فيديو)

خالد الظفيري(صدى):

شنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، هجوم على الموسيقار اليمني أحمد فتحي، والد المطربة بلقيس، وذلك بسبب حديثه عن المطرب السعودي عبادي الجوهر، وتصريحه بأنه ملك العود وليس الجوهر.

وقالت فجر السعيد، خلال برنامجها ” هنا الكويت “ ، إن ” أحمد فتحي، يقول إنه ملك العود، وليس عبادي الجوهر “ ، وأقول له: ” استريح، مالك دخل بعبادي الجوهر، أنت شاطر وتعزف زين “.

وأضافت: ”ما شاء الله بنتك تغني وصارت إماراتية، رغم أن والدها يمني، وإن شاء الله تصير مثلها، ركز أنت بس عشان لو نجمعك أنت وبنتك مع بعض ما تيجوا رنة عود من عود عبادي “.

وتاعبت: ” قول أنا عازف زين، أنا بنتي تغني حلو، أنا بنتي حصلت على الجنسية الإماراتية، ولكن لا تقل أنك أحسن من عبادي، اتركه ولا تأتي بسيرته وسنصفق لك “.