مدير مدرسة ومعلم يهتكون عرض 7 طلاب داخل المدرسة

القاهرة(صدى):

تجرد مدير مدرسة ومعلم من الأخلاق ، وأقدما على التعدي جنسياً على 7 طلاب ” بنين وبنات ، بإحدى المدارس الابتدائية في محافظة الفيوم المصرية .

وبدأت الواقعة ببلاغ رسمي من أولياء أمور الطلاب إلى قسم شرطة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، يفيد بتعرض أبنائهم للاغتصاب داخل المدرسة، واتهام مدير المدرسة ومعلم بارتكاب الجريمة ضد الأطفال مستغلين صغر سنهم، وخوفهم منهما، حيث يدرس المجني عليهم بالصفين الثالث والخامس الابتدائي.

وانتقلت قوات الأمن إلى قرية الطلاب ومقر المدرسة؛ لمنع أهالي التلاميذ المجني عليهم من اقتحام غرفة المدير والمعلم والسيطرة على الموقف، فيما قررت وزارة التعليم إيقاف المتهمين عن العمل.

ومن جانبها أحالت النيابة العامة في الفيوم الطلاب إلى الطب الشرعي للكشف عليهم والتأكد من حقيقة الواقعة ، مع الاستماع لاقوال المتهمين وأولياء الأمور .