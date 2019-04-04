القضاء المصري يرفض استئناف منى فاروق وشيما الحاج في فضيحة الفيديوهات الجنسية

القاهرة(صدى):

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، رفض الاستئناف المقدم من الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج على حبسهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “ فضيحة الفيديوهات الجنسية “ مع المخرج والبرلماني خالد يوسف.

وأمرت المحكمة، بتجديد حبسهما 45 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهما بنشر فيديو فاضح.

وكانت قوات الأمن في مصر قد ألقت القبض على المتهمات بعد انتشار مقاطع فيديو وصور إباحية، في حين لم يوجه أي اتهام رسمي حتى الآن للمخرج خالد يوسف.

ويتواجد خالد يوسف حاليًا خارج مصر، حيث قال في أكثر من تصريح بأن حملة التشهير به تأتي بسبب موقفه السياسي الرافض للتعديلات الدستورية المقترحة حاليًا داخل البرلمان المصري.