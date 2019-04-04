جامعة الأميرة نورة توفر وظائف أكاديمية لحملة البكالوريوس من النساء

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمدينة الرياض، عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة للنساء لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بدرجة (معيد، ومدرس لغة – المستوى السادس).

واشترطت الجامعة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، فيما سيكون العمل كمعيد في كلية الهندسة تخصص ” هندسة كهربائية، هندسة اتصالات، هندسة الكترونيات، هندسة صناعية، هندسة النظم ” .

أما العمل كمدرس لغة فسيكون في معهد اللغة الإنجليزية وكلية اللغات، تخصصات مختلفة في اللغة الانجليزية.

ويبدأ التقديم يوم الأحد القادم بتاريخ 1440/08/02هـ وينتهي بنهاية داوم يوم الثلاثاء بتاريخ 1440/08/11هـ، وذلك من خلال الرابط:هنــــــا.