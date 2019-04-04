جامعة الأميرة نورة توفر وظائف أكاديمية لحملة البكالوريوس من النساء
أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمدينة الرياض، عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة للنساء لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بدرجة (معيد، ومدرس لغة – المستوى السادس).
واشترطت الجامعة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، فيما سيكون العمل كمعيد في كلية الهندسة تخصص ” هندسة كهربائية، هندسة اتصالات، هندسة الكترونيات، هندسة صناعية، هندسة النظم ” .
أما العمل كمدرس لغة فسيكون في معهد اللغة الإنجليزية وكلية اللغات، تخصصات مختلفة في اللغة الانجليزية.
ويبدأ التقديم يوم الأحد القادم بتاريخ 1440/08/02هـ وينتهي بنهاية داوم يوم الثلاثاء بتاريخ 1440/08/11هـ، وذلك من خلال الرابط:هنــــــا.
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