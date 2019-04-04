بعد فقدان جبهتها.. سيدة تحذر ركاب السيارات من خطورة أمر يفعله الكثيرون يوميا 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

دعت امرأة ركاب السيارات لأخذ الحيطة والحذر من خطورة أمر يفعله الكثيرون يوميا، وهو وضع أقدامهم على لوحة قيادة السيارة، وذلك بسبب ما حدث لها.

وأشارت السيدة إلى أنها فقدت جبهتها بالكامل بعد حادث سيارة أليم تم على سرعة ١٢٠ ميلا في الساعة، فبعد اصطدام سيارة حبيبها الجيب في حائط ارتدت عظام ركبتها في وجهها لتحطم جبهتها بالكامل.

وأسفر الحادث عن فقدان السيدة جبهتها تماما بين عامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٩، وظلت كذلك حتى تم صنع واحدة من السيراميك لتلائم وجهها.