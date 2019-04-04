بعد فقدان جبهتها.. سيدة تحذر ركاب السيارات من خطورة أمر يفعله الكثيرون يوميا
دعت امرأة ركاب السيارات لأخذ الحيطة والحذر من خطورة أمر يفعله الكثيرون يوميا، وهو وضع أقدامهم على لوحة قيادة السيارة، وذلك بسبب ما حدث لها.
وأشارت السيدة إلى أنها فقدت جبهتها بالكامل بعد حادث سيارة أليم تم على سرعة ١٢٠ ميلا في الساعة، فبعد اصطدام سيارة حبيبها الجيب في حائط ارتدت عظام ركبتها في وجهها لتحطم جبهتها بالكامل.
وأسفر الحادث عن فقدان السيدة جبهتها تماما بين عامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٩، وظلت كذلك حتى تم صنع واحدة من السيراميك لتلائم وجهها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48993 ] نشر منذ 11 دقيقة
وش مودي عظام ركبتك لجبهتك
سبعاوي على الدركسون🤔
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71216 ] نشر منذ 6 دقائق
من الواجب الجلوس باالمقعد وربط الحزام وعدم التهور في القياده ,,
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 17825 ] نشر منذ 4 دقائق
مسكينه انعفست جبهتها 😣