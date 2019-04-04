بعد خسارة مركزه في الترتيب مع ميلان.. غاتوزو يقترب من تدريب روما

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر كروية ، أنه أُثيرت العديد من الشكوك حول مستقبل المدرب جنارو غاتوزو مدرب نادي ميلان ، وذلك عقب أن حصد ميلان نقطة وحيدة من المباريات الثلاث الأخيرة بعد الخسارة من إنتر وسامبدوريا والتعادل مع أودينيزي، ليخسر مركزه ثالثاً في سلم الترتيب .

وأكدت صحيفة كوريري ديلو سبورت ، إن المدير الرياضي لنادي ميلان، ليوناردو، غاضب من تراجع مستوى الفريق مؤخراً، ويرى أن منصب غاتوزو ليس مضموناً بنهاية الموسم.

وأضافت الصحيفة أن الجولتين المقبلتين لميلان في الدوري الإيطالي سيحددان مصير غاتوزو بشكل كبير، إذ يلعب بداية مع يوفنتوس في تورينو، ثم يستقبل لاتسيو في ميلانو.

ومن جهتها أكدت لاستامبا أن روما يتابع موقف غاتوزو، ويراه اسماً مرشحاً لقيادة الفريق العام المقبل، خصوصاً في ظل علاقته القوية مع الثنائي فرانشيسكو توتي ودانييلي دي روسي.