فيديو نادر للاحتفال بمئوية تأسيس المملكة بحضور الملوك والأمراء قبل 20 عام

الرياض(صدى):

كشف مقطع فيديو نادر عن مظاهر الإحتفال بمئوية استرداد الرياض وتأسيس المملكة قبل نحو 20 عام وتحديداً عام هـ/1999م .

وأظهر مقطع الفيديو مشهد الإحتفال الوطني الجليل بحضور الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، والملك عبد الله بن عبد العزيز – طيب الله ثراهما -، وهما يحتفلان بالسيف على خلفية الأغاني الوطنية .

كما أظهر الفيديو الملك سلمان بن عبد العزيز –حفظه الله – بين الحضور في مشهد مهيب جمع بين الأمراء والملوك .