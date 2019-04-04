فيديو نادر للاحتفال بمئوية تأسيس المملكة بحضور الملوك والأمراء قبل 20 عام
كشف مقطع فيديو نادر عن مظاهر الإحتفال بمئوية استرداد الرياض وتأسيس المملكة قبل نحو 20 عام وتحديداً عام هـ/1999م .
وأظهر مقطع الفيديو مشهد الإحتفال الوطني الجليل بحضور الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، والملك عبد الله بن عبد العزيز – طيب الله ثراهما -، وهما يحتفلان بالسيف على خلفية الأغاني الوطنية .
كما أظهر الفيديو الملك سلمان بن عبد العزيز –حفظه الله – بين الحضور في مشهد مهيب جمع بين الأمراء والملوك .
جزء من أحتفال المئوية والذي أقيم في عام 1419هـ/1999م، وذلك بمناسبة مرور مائة عام على استرداد #الرياض وبداية تأسيس المملكة العربية #السعودية وذلك بحضور #الملك_فهد و #الملك_عبدالله و #الملك_سلمان وعدد من أصحاب السمو الأمراء… pic.twitter.com/Cs3G54OEVU
— تاريخ آل سعود (@Alsaud_History) ٣ أبريل ٢٠١٩
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