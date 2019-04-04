برواتب تتجاوز 8500 ريال.. توظيف 1500 شاب وفتاه في قطاع الإتصالات

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتمية الإجتماعية عن امال خطة التوطين في قطاع الإتصالات وتقنية المعلومات وتوظيف 15 الف مواطن ومواطنة بنهاية العام المقبل 2020 .

وكشفت الوزارة انه تم توظيف 1500 من المواطنين والمواطنات بالقطاع خلال يناير وفيراير الماضيين بمعدل رواتب شهرية تتجاوز 8500 ريال .

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن خطتها للتوطين بالقطاع والتركيز على المهن ذات الأولوية ومنها ” برمجة وهندسة الحاسب الآلي ، ومطورو ومحللو الأنظمة ، وامن المعلومات ، وادارة المشاريع : وغيرها من الوظائف الهامة بالقطاع .