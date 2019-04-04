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برواتب تتجاوز 8500 ريال.. توظيف 1500 شاب وفتاه في قطاع الإتصالات

برواتب تتجاوز 8500 ريال.. توظيف 1500 شاب وفتاه في قطاع الإتصالات
نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتمية الإجتماعية عن امال خطة التوطين في قطاع الإتصالات وتقنية المعلومات وتوظيف 15 الف مواطن ومواطنة بنهاية العام المقبل 2020 .

وكشفت الوزارة انه تم توظيف 1500 من المواطنين والمواطنات بالقطاع خلال يناير وفيراير الماضيين بمعدل رواتب شهرية تتجاوز 8500 ريال .

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن خطتها للتوطين بالقطاع والتركيز على المهن ذات الأولوية ومنها ” برمجة وهندسة الحاسب الآلي ، ومطورو ومحللو الأنظمة ، وامن المعلومات ، وادارة المشاريع : وغيرها من الوظائف الهامة بالقطاع .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 16 دقيقة

نسوي استفتاء بسيط بين القراء والمتابعين لصدى كي نعرف صدق او كذب هالوزاره الي تتمدح بالتوظيف لتنال ثقه القياده
هل احد توظف او يعرف احد توظف براتب يزيد عن 5 الاف في القطاع الخاص
او مغير يرمون مسؤلياتهم على المواطن والقطاع الخاص وبالاخص قطاع التجزئه ولعبو في العاطل او الي فتح باب رزق يترزق منه لقمه عيشه
طبعا نتكلم عن المحلات وليس الشركات الكبيره
نظامهم:
المواطن العاطل × المواطن الغلبان الي متسلف عشان يفتح محل = محد يدقق عليهم وينتقدهم
الاثنين مشاكل بينهم وهم يطلعون منها .

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