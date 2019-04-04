شاب يدرس المحاماة لينتصر لوالده بعد فقد أرضه بـ 23 عاما

كامبالا(صدى):

نجح شاب أوغندي يٌدعى جوردن كينيرا ، في إسترجاع حق والده بالقانون ، بعد مرور 23 عاماً من فقدان والده سيطرته على أرضه في نزاع بينه وبين جيرانه وكان عمر الشاب 6 سنوات .

حيث قضت المحكمة العليا في أوغندا، الاثنين الماضي، لصالح “كينيرا” وأسرته، بعد 23 عامًا من رفع دعوى ضد جيرانهم الذين استولوا على حقهم في الأرض.

وقال “كينيرا”، في تعليقه على الحكم ، إنه شهد جميع التأثيرات والإحباطات التي مرت بها عائلته إثر سلبهم حقهم بالقوة، وهو ما أثر على مستقبله ورغبته في أن يزاول مهنة المحاماة، موضحًا أن والده كان قد تقاعد، ولم يكن هناك الكثير من الموارد المالية المتاحة آنذاك.

وأضاف “كينيرا”: “كان والدي يائسا، وهذه بالنسبة لي صفة غير إنسانية أن أرى أبي يائسا وعاجزا عن فعل شيء، هذا هو ما ألهمني لأكون نصيرا للحق”.