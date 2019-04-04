بالفيديو.. الكشف عن شاشات تعمل على اللمس على مقود سيارات هونداي في المستقبل

سول(صدى):

شاشات تعمل على اللمس على مقود سيارات هونداي الكورية القادمة قد تكون فكرة مستقبلية مميزة بكل معنى الكلمة .

تسعى أرخص سيارات جديدة وأغلى سيارات جديدة للأشتراك جميعها بحصولها على شاشات لنظام الترفيه والمعلومات ، ولكن الاختلاف يكون في حجم وجودة هذه الشاشات ، كما أصبح هناك عدداً من السيارات الجديدة المزودة بـ شاشات رقمية لعدادات السرعة بدلاً من لوحة العدادات العادية

أما الفكرة الجديدة التي أظهرتها دراسة قامت بها شركة هونداي الكورية مؤخراً تتعلق بكيف ستبدو داخلية سيارات المستقبل بشكل افتراضي إلى احتمالية إضافات شاشات على مقود السيارات ، وهو أمر جذاب ومميز للبع ولكن البعض الآخر قد يعتبره مشتت للانتباه .

تتعلق الدراسة المستقبلية التي قدمتها شركة هونداي بكيف ستبدو قمرة القيادة في سيارات المستقبل ، وتم وضع هذا الخيال المستقبلي على سيارة هونداي i30 لتمتلك السيارة الكورية الصغيرة كما يظهر الفيديو المرفق ضمن هذا الخبر على شاشتين صغيرتين على مقود السيارة يتحكم بهما السائق بواسطة إبهامه ليعمل على السيطرة بكافة الخدامات والوظائف التي توفرها الشاشاة الوسطية ، وليتم تخيل عملية استبدال الأزرار المتوفرة على مقود كافة السيارات بـ شاشات ترسم مستقبل متطور .

وقامت هونداي باختيار سيارة i30 في هذه الدراسة المستقبلية ، كونها سيارة اقتصادية بسيطة وليست إحدى سيارات الفئات العليا لديها ، لتؤكد أن هذا الاختراع لو توفر في المستقبل بشكل تجاري سيكون لكافة السيارات الإنتاجية مهما كانت فئتها .

وكما صرحت هونداي ، “نعمل دائماً عل توفير تقنيات حديثة تجعل سياراتنا أسهل في الاستخدام فالتحكم بالشاشات الوسطية الكبيرة الحجم من خلال شاشات صغيرة على مقود السيارة أمر يوفر عملانية للسائق مع عدم الحاجة لإزالة يديه عن مقود السيارة عند استخدام الشاشة الرئيسية”.