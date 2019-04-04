بالفيديو.. دولة خليجية تفتتح أول مستشفى لعلاج الإبل

دبي(صدى):

أعلنت إمارة دبي عن افتتاح أول مستشفى من نوعه في العالم لعلاج الإبل تحت إشراف نخبة من الأطباء البيطريين، وبتكلفة بلغت 40 مليون درهم إماراتي، أي حوالى الـ 11 مليون دولارٍ.

وتستقبل المستشفى 20 جملاً في آن واحد لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، كما تتوفّر فيه غرف العمليات وغرف الأشعة وغيرها.

وعمل في المستشفى فريق دولي من الأطباء البيطريين، وهو مجهز بمضمار سباق صغير، لنقاهة الجمال وإعادة تأهيلها بعد العلاج، حيث بلغت تكاليف العملية الجراحية للجمل الواحد 1000 دولار على الأقل، وإجراء أشعة سينية أو مسح بالموجات فوق الصوتية 110 دولارات على الأقل.

ومن جهته، أوضح مدير المستشفى محمد البلوشي أن من أهداف مستشفى دبي للإبل، الذي كلف حوال الـ 11 مليون دولار ويعد الأول من نوعه في العالم، الحفاظ على تراث الإمارات.

ولفت البلوشي إلى أنّ رعاية الإبل يجب ألا تقتصر على تربيتها بل يجب أن تشمل أيضاً القدرة على علاجها.