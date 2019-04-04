رابيو يقترب من ريال مدريد 

نواف السالم(صدى):

عقدت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني صفقة مع لاعب الوسط الفرنسي المحترف بصفوف باريس سان جيرمان، آندري رابيو، للانضمام إلى صفوف الملكي بداية من الصيف المقبلة.

وأشارت مصادر إلى اتفاق شفهي بين الجانبين بشأن انتقال رابيو للنادي المدريدي في الصيف بدون مقابل، حيث أن عقده سينتهي في آخر الموسم مع نادي العاصمة الفرنسية.

وتسعي إدارة ريال مدريد لتجديد الفريق، معتبرة أن رابيو مثالاً للاعب خط الوسط المتكامل، بحسب وجهة نظر المدرب زين الدين زيدان، الذي سيقود عملية التغيير.

ويعد رابيو إلى إتمام الصفقة ثالث صفقات الريال للموسم المقبل بعد تأكيد التعاقد مع ميليتاو (21 عاماً) ورودريغو (18 عاماً).