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اسقاط طائرة حوثية تحمل مواد شديدة الإنفجار مُسيًرة نحو الحديدة

اسقاط طائرة حوثية تحمل مواد شديدة الإنفجار مُسيًرة نحو الحديدة
فهمي محمد(صدى):

نجحت قوات الجيش اليمني اليوم الخميس في اسقاط طائرة مسيرة تابعة لميلشيات الحوثيين المدعومة من إيران ، كانت تستهدف مواقع قوات العمالقة في الفازة غرب التحتا بمحافظة الحديدة .

ووفقاً للمركز الإعلامي لألوية العمالقة ، فإن الطائرة كانت تحمل مواد شدسدة الإنفجار ، وتم رصدها في أجواء منطقة الفازة وفقاً للعربية نت .

جاء ذلك بعد اعتراض قوات التحالف لطائرتين بدون طيار تابعة للحوثيين كانت تستهدف مناطق مدنية في خميس مشيط الثلاثاء الماضي .

وصرح العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف بأن العملية اسفرت عن تناثر الشظايا على منطقتين سكنيتين واصابة 5 مدنيين بينهم امرأة وطفل فضلاً عن إتلاف 4 مركبات وإلحاق اضرار بالمنازل .


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