اسقاط طائرة حوثية تحمل مواد شديدة الإنفجار مُسيًرة نحو الحديدة
نجحت قوات الجيش اليمني اليوم الخميس في اسقاط طائرة مسيرة تابعة لميلشيات الحوثيين المدعومة من إيران ، كانت تستهدف مواقع قوات العمالقة في الفازة غرب التحتا بمحافظة الحديدة .
ووفقاً للمركز الإعلامي لألوية العمالقة ، فإن الطائرة كانت تحمل مواد شدسدة الإنفجار ، وتم رصدها في أجواء منطقة الفازة وفقاً للعربية نت .
جاء ذلك بعد اعتراض قوات التحالف لطائرتين بدون طيار تابعة للحوثيين كانت تستهدف مناطق مدنية في خميس مشيط الثلاثاء الماضي .
وصرح العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف بأن العملية اسفرت عن تناثر الشظايا على منطقتين سكنيتين واصابة 5 مدنيين بينهم امرأة وطفل فضلاً عن إتلاف 4 مركبات وإلحاق اضرار بالمنازل .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48964 ] نشر منذ 11 دقيقة
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