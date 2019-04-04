بالصورة.. الحوثيون يهاجمون حفل زفاف.. ويحلقون شعر الفنانين

فهمي محمد(صدى):

شهدت مدينة رادع اليمنية واقعة مؤسفة لإقتحام حوثيين أحد الأعراس والتنكيل بالحاضرين وضرب الفنانين ، ومنهم الفنان الشعبي المعروف باليمن ” ملاطف الحميدي ” ، إذ قاموا بضربه وحلق شعره .

وتفصيلاً فقد فؤجي الحاضرون بعناصر حوثية تقتحم العرس وتضرب الجميع بأعقاب البنادق في مشهد مفزع ، وقامو بحلق شعر ” الحميدي ” تحت زعم ” محاربة الغزو الثقافي الغربي ” ، وحذروه من التصريح بفعلتهم ، إلا ان احد اقاربه نشر صورته وهو يرقد بأحد مستشفيات صنعاء في وضع نفسي وصحي مزري ، وفقاً للعربية نت .

الجدير بالذكر أن هذه الواقعة ليست الأولي من نوعها ، إذ يتعرض اليمنيون يومياً لأحداث مماثلة بالأفراح والحفلات ومنها حفلات التخرج الجامعي بصنعاء والزمار ومعمران .

كما امتد الفكر الحوثي العقيم لطمس صور العديد من الإعلانات التجارية ومحاربة المحال الخاصة بمستلزمات النساء بحجة أن هذه الأمور والصور تؤخر ” انتصار الجماعة ” على غرار عقيدة تنظيم داعش الإرهابي .