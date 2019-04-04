الهلال يقرر التجديد لـ ” عموري “

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر إعلامية أن إدارة الهلال توصلت لإتفاق مع الدولي الإماراتي عمر عبد الرحمن ” عموري ” لتجديد عقده لموسم إضافي .

ومن المعروف أن عقد ” عموري ” الأصلي مع الفريق سينتهي هذا الموسم، بعدما انضم للفريق مطلع الموسم الحالي قادماً من العين الإماراتي بعقد يمتد لموسم واحد .

وجاء قرار الهلال لتعويض فترة إصابة ” عموري ” بالرباط الصليبي التي حدثت له في اكتوبر الماضي ، والتي منعته من عدة مباريات .

وبدأ عموري بالفعل التدريب بالكرة، بعد فترة تأهيل طويلة بسبب الإصابة ، ومن المنتظر التوقيع مع الدولي الإماراتي نهاية هذا الموسم .