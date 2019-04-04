الهلال يقرر التجديد لـ ” عموري “
كشفت مصادر إعلامية أن إدارة الهلال توصلت لإتفاق مع الدولي الإماراتي عمر عبد الرحمن ” عموري ” لتجديد عقده لموسم إضافي .
ومن المعروف أن عقد ” عموري ” الأصلي مع الفريق سينتهي هذا الموسم، بعدما انضم للفريق مطلع الموسم الحالي قادماً من العين الإماراتي بعقد يمتد لموسم واحد .
وجاء قرار الهلال لتعويض فترة إصابة ” عموري ” بالرباط الصليبي التي حدثت له في اكتوبر الماضي ، والتي منعته من عدة مباريات .
وبدأ عموري بالفعل التدريب بالكرة، بعد فترة تأهيل طويلة بسبب الإصابة ، ومن المنتظر التوقيع مع الدولي الإماراتي نهاية هذا الموسم .
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