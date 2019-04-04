” العمل ” توضح خطوات برنامج الإقامة الممتدة للأجانب 

نايف السالم(صدى):

أشارت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى الشروع في أول خطوات برنامج الإقامة الممتدة للأجانب ” البطاقة الذهبية ” ، موضحا أنه يهدف إلى استقطاب المواهب العالمية والكفاءات الاستثنائية.

وطالبت بيوت الخبرة والشركات والمؤسسات المتخصصة إلى منافسة عامة حول المشروع الجديد، وذلك للقيام بدراسة تحليلية لإمكانية تقديم المحفزات للمستفيدين، وتفعيل برنامج الإقامة الممتدة لاستقطاب المواهب من غير السعوديين.

وأبانت الوزارة أن مدة تنفيذ المشروع بـ 32 شهرا، تشمل الإطلاق التجريبي ثم الإطلاق النهائي للبرنامج، مشيرة إلى أن أهم الأعمال ضمن خطة التنفيذ موزعة تتضمن: دراسة الوضع الحالي وتقديم النتائج، ووضع قوائم تصنيف للموهوبين، وإضافة خصائص المواهب العالمية المستهدفة ضمن تشريعات برنامج ” الإقامة الممتدة ” ، وبناء واعتماد نموذج الحوكمة وإطار العمل للجهات ذات العلاقة ببرنامج استقطاب الموهوبين.