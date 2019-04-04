أطعمة تساعد في تحسين الحالة المزاجية.. تعرف عليها!

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف خبير تغذية عن أطعمة تساعد في تحسين الحالة المزاجية؛ وتزيد من هرمون السعادة ” السيروتونين ” منها 11 نوعا من الأطعمة:التوفو، سمك السلمون، المكسرات، البذور، الديك الرومي، الخضراوات الورقية، الحليب، البيض،الفواكه، الفشار.

ويعتبر هرمون السعادة أو السيروتونين مادة كيميائية طبيعية تلعب دور الناقل العصبي بالمخ لتضفي شعوراً بالسعادة، حيث أنه لا يوجد في المخ فقط بل أيضاً في المعدة والصفائح الدموية لكن بكميات قليلة، وكلما زاد محتوى الأطعمة من هذا الهرمون كان التمتع بالحياة أكثر.

وتباينت أسباب الشعور بالتوتر أو الاكتئاب أو كل ما يعكر الحالة المزاجية للإنسان، ما يؤثر بشكل سلبي على كل ما يتعلق بأمور حياته، إلا أن هناك أطعمة تساعد في تحسين الحالة المزاجية؛ حيث تزيد من هرمون السعادة “السيروتونين”.