” التعليم ” تؤجل تطبيق الاختبارات المركزية لطلاب المرحلة المتوسطة

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة التعليم عن تأجيلها تطبيق الاختبارات المركزية، لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة هذا العام.

وأشارت الوزارة إلى أن أسئلة جميع المواد ستكون من المدرسة.

يُذكر أن المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي، كان قد وجه مديري المكاتب وقادة المدارس باعتماد تطبيق مواد الاختبارات المركزية على جميع طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة في كافة المدارس الحكومية والأهلية، بقسميها، في الدور الأول من الفصل الدراسي الثاني 1438هـ/ 1439هـ.