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سحب ممطرة ورياح عاصفة على مناطق المملكة غدا

سحب ممطرة ورياح عاصفة على مناطق المملكة غدا
علي القحطاني(صدى):

أبدى عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق، توقعاته بأن تشهد مناطق ” الرياض والشرقية ” غداً، سحباً ممطرة تسبق برياح عاصفة.

وعن ذلك، قال ” الزعاق ” : ” غداً الجمعة تشكلات سحبية مبشرة وتسبق بعصف ريح على مناحٍ من المنطقة الوسطى نواحي الرياض، الخرج، حوطة بني تميم، الصمان، الأرطاوية ” .

وأضاف: ” وكذلك المنطقة الشرقية نواحي الجبيل، القطيف، الدمام، الأحساء، وتمتد للحفر، أم عشر، الرفيعة شوية وتتوسع لتشمل الكويت ” .

وفي ذات السياق، توقع عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم، أن تهطل أمطار متفرقة اليوم على أجزاء محدودة من شمالي منطقتي الحدود الشمالية و الجوف، وأجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية في عسير والباحة.


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