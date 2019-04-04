سحب ممطرة ورياح عاصفة على مناطق المملكة غدا
أبدى عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق، توقعاته بأن تشهد مناطق ” الرياض والشرقية ” غداً، سحباً ممطرة تسبق برياح عاصفة.
وعن ذلك، قال ” الزعاق ” : ” غداً الجمعة تشكلات سحبية مبشرة وتسبق بعصف ريح على مناحٍ من المنطقة الوسطى نواحي الرياض، الخرج، حوطة بني تميم، الصمان، الأرطاوية ” .
وأضاف: ” وكذلك المنطقة الشرقية نواحي الجبيل، القطيف، الدمام، الأحساء، وتمتد للحفر، أم عشر، الرفيعة شوية وتتوسع لتشمل الكويت ” .
وفي ذات السياق، توقع عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم، أن تهطل أمطار متفرقة اليوم على أجزاء محدودة من شمالي منطقتي الحدود الشمالية و الجوف، وأجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية في عسير والباحة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48946 ] نشر منذ 22 دقيقة
ماشاءالله😍😍😍