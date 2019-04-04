صحة جدة: لا علاقة بين اعفاء مسؤولين بمستشفى المساعدية و ” التفشي البكتيري “
أكد المتحدث باسم ” صحة جدة ” عبد الرحمن الصحفي ان اعفاء مدير مستشفى المساعدية للولادة والأطفال ورئيسة قسم الحضانات بالمستشفى ليس له أي علاقة بالأخبار المتداولة حول تفشي بكتيريا بالحضانات ووقوع إصابات بعدد من المواليد .
وقال ” الصحفي ” ان قرار الإعفاء بهدف تدوير المناصب على ذوي الخبرات مع توليهما مناصب قيادية اخرى ، وفق خطة الوزارة التي تم إشعار محاغظة جدة بها .
وأكد المتحدث الإعلامي على عدم إثارة المخاوف الغير منطقية في ظل جودة التعقيم ووجود نخبة من الأطباء والمستشارين .
وكانت الأنباء قد انتشرت حول ضعف تعقيم الحضانات بالمستشفي وظهور بكتيريا اصابت الأطفال ببعض الأمراض .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48946 ] نشر منذ 28 دقيقة
طيب ليش تنتظرون الين ماتصير مصيبة
وتجون بالأعفاءات
عطوه وقت وبعدين اعفوه
أما تعفونه تزامنآ مع الحدث الي صار
أكيد هذي مالها الا تأويل واحد
وأنتوا فاهمين قصدي😐