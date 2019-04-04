صحة جدة: لا علاقة بين اعفاء مسؤولين بمستشفى المساعدية و ” التفشي البكتيري “

نايف السالم(صدى):

أكد المتحدث باسم ” صحة جدة ” عبد الرحمن الصحفي ان اعفاء مدير مستشفى المساعدية للولادة والأطفال ورئيسة قسم الحضانات بالمستشفى ليس له أي علاقة بالأخبار المتداولة حول تفشي بكتيريا بالحضانات ووقوع إصابات بعدد من المواليد .

وقال ” الصحفي ” ان قرار الإعفاء بهدف تدوير المناصب على ذوي الخبرات مع توليهما مناصب قيادية اخرى ، وفق خطة الوزارة التي تم إشعار محاغظة جدة بها .

وأكد المتحدث الإعلامي على عدم إثارة المخاوف الغير منطقية في ظل جودة التعقيم ووجود نخبة من الأطباء والمستشارين .

وكانت الأنباء قد انتشرت حول ضعف تعقيم الحضانات بالمستشفي وظهور بكتيريا اصابت الأطفال ببعض الأمراض .