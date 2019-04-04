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أريتريا تكشف خطة قطر وتركيا لإثارة التوترات والفتن بين شعبها

أريتريا تكشف خطة قطر وتركيا لإثارة التوترات والفتن بين شعبها
طلال الضوي(صدى):

يبدو ان تركيا وقطر لا يكفان عن التدخل في سياسة الدول وإثارة الفتن ، إذ اتهمتهما حكومة اريتريا بالتدخل في شئونها ودعم المعارضة بالتعاون مع السودن .

ووفقاً لبيان وزارة الإعلام فإن تركيا تعمل على دعم المعرضة الإريترية من خلال مركز تمويل الخدمات الشغيلية القطري بالتعاون مع السودان التي سمحت باستخدام أراضيها لـ “الأغراض الخبيثة ” .

وأضاف البيان، وفق ما نقلته جريدة “السلام” المحلية:، “لقد تصاعدت هذه الأعمال من أجل عرقلة عملية السلام والتطورات الإيجابية في إريتريا وإثيوبيا بشكل خاص ومنطقة القرن الأفريقي عموماً .

الجدير بالذكر أن أسمرة اتهمت السودان وقطر في 23 مارس 2018 بدعم جماعات متطرفة ، وقالت أن الشيخ محمد جمعة زعيم المعارضة كان لديه خطط لتنظيم أنشطة سياسية وعسكرية ضد حكومة الرئيس أفورقي .


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