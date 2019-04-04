أريتريا تكشف خطة قطر وتركيا لإثارة التوترات والفتن بين شعبها
يبدو ان تركيا وقطر لا يكفان عن التدخل في سياسة الدول وإثارة الفتن ، إذ اتهمتهما حكومة اريتريا بالتدخل في شئونها ودعم المعارضة بالتعاون مع السودن .
ووفقاً لبيان وزارة الإعلام فإن تركيا تعمل على دعم المعرضة الإريترية من خلال مركز تمويل الخدمات الشغيلية القطري بالتعاون مع السودان التي سمحت باستخدام أراضيها لـ “الأغراض الخبيثة ” .
وأضاف البيان، وفق ما نقلته جريدة “السلام” المحلية:، “لقد تصاعدت هذه الأعمال من أجل عرقلة عملية السلام والتطورات الإيجابية في إريتريا وإثيوبيا بشكل خاص ومنطقة القرن الأفريقي عموماً .
الجدير بالذكر أن أسمرة اتهمت السودان وقطر في 23 مارس 2018 بدعم جماعات متطرفة ، وقالت أن الشيخ محمد جمعة زعيم المعارضة كان لديه خطط لتنظيم أنشطة سياسية وعسكرية ضد حكومة الرئيس أفورقي .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48946 ] نشر منذ 20 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل