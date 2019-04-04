بالفيديو.. سطو مسلح على استوديو أثناء برنامج تليفزيوني على الهواء

برازيليا(صدى):

هاجم مجموعة من اللصوص استوديو برازيلي بمدينة ساو باولو، حيث اقتحموا المكان قبل دقائق من انتهاء وقت البرنامج، مما تؤدى في بث الواقعة على الهواء مباشرة وشاهده الملايين حول العالم.

وبدا في مقطع الفيديو المتداول لحظات الاقتحام التي قام بها خمسة مسلحين على مجموعة من مقدمي البرنامج وضيوفهم بعد دخولهم المكان زاعمين أنهم موظفين لتوصيل الوجبات السريعة التي طلبها العاملين.

وتفصيلا، اقتحم المهاجمون الاستوديو وقاموا بسرقة عدد كبير من الهواتف الخلوية الثمينة تحت تهديد السلاح ولم يكتفوا بذلك، حيث بدأوا في تفتيش المتواجدين ونهبوا أموالهم وبعض الساعات القيمة والأساور الذهبية الموجودة في أيديهم.

وعلى الفور، تلقت الشرطة عدد هائل من البلاغات ولكن لسوء الحظ قد هرب المسلحون قبل وصول الشرطة وبحوزتهم الأشياء الثمينة التي تقدر بآلاف الدولارات.