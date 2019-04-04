بالصور.. ترجمة محتوى أبرز شاشات المسجد الحرام إلى 5 لغات عالمية

نايف السالم(صدى):

قامت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلةً في إدارة اللغات والترجمة بالمسجد الحرام وبالتعاون مع وحدة المحتوى والمعلومات بترجمة محتوى عدد من الشاشات المتضمنة مواد توجيهية وإرشادية للزوار والمعتمرين من اللغة العربية إلى (5) لغات وهي (الإنجليزية، والفرنسية والأردية, والمالية, والفارسية).

وأوضح سعادة مدير إدارة اللغات والترجمة بالمسجد الحرام الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحميدي بأن الشاشات التي تمت ترجمتها تقع بالقرب من أبراج الصفوة، وسلم الملك فهد، مؤكداً بأن ذلك يأتي حرصاً من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تطوير العمل الإرشادي والتوجيهي ميدانيا لكافة العمار والحجاج والزوار بما يرقى ويوصل رسالة الحرمين الشريفين العالمية لكافة أطياف المجتمع

جدير بالذكر أن الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية تعمل على ترجمة خطب ودروس المسجد الحرام و الترجمة المباشرة لخطب الجمعة, والاستسقاء, والخسوف, والكسوف, وخطبة يوم عرفة, ومن ثم بثها على الهواء مباشرة عبر ترددات موجات الـ(FM), إضافة لتقديم سماعات مجانية لتسهيل الاستفادة من الخطب والدروس التي تشرف الإدارة على ترجمتها .