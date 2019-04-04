بالفيديو.. قائد مركبة ” تسلا ” ينام في المقعد الخلفي أثناء سيرها على طريق سريع

واشنطن(صدى):

وثق مقطع فيديو مشهد مثير للدهشة لأحد ملاك مركبة ” تسلا ” الكهربائية وهو ينام في المقعد الخلفي ، بينما تسير المركبة على الطريق السريع آلياً .

وأظهر مقطع الفيديو المركبة موديل ” إس ” وهي تسير بسرعة 115 / الساعة دون أن يتبين إن كانت المسافة بالميل أو الكيلو متر ، بينما وضع السائق ما يشبه بزجاجة بدلا عن يديه على المقود لخدعة السيارة حتى تسير بتلقائية ، إذ تشترط تسلا جلوس عنصر بشري خلف المقود .

وكانت فيديوهات اخر قد انتشرت لقائد مركبة نائماً خلف المقود مع تشغيل القيادة الآلية ، إلا انه يبدو ان هذا القائد قد تفوق على جميع التصرفات السابقة .