” حساب المواطن ” يوضح مدى إمكانية زيادة الدعم 1000 ريال

نايف السالم(صدى):

أكد حساب المواطن أن الدعم المقدم من البرنامج يمثل فرق التكلفة ما بين السعر السابق والحالي، في تغيير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية.

جاء ذلك ردا من حساب المواطن الذي تشرف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على استفسار أحد المواطنين بشأن إمكانية زيادة قيمة الدعم خلال الفترة المقبلة ولو بمقدار ألف ريال.

ويتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي حسب النظام المتبع، أو يوم قبله أو يوم بعده في حال صادف اليوم العاشر يوم إجازة رسمية.