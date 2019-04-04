الأمن يلاحق المعتدي على نقش الشيخ قرناس ويدعو لتقديم معلومات عنه

سالم المطيري(صدى):

تلاحق الجهات الأمنية المعتدي على نقش الشيخ قرناس الأثري الهام بالقصيم وتدعو الجميع من المواطنين والمقيمين للإدلاء بأي معلومة تكشف عنه .

وكانت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد اكدت صحة وقوع الإعتداء ، مؤكدة في بيان لها أنها تجمع الأدلة في الموقع لمعرفة المتسبب في ذلك .

وقال نائب رئيس الهيئة لقطاع الآثار والمتاحف ” رستم الكبيسي ” انه تم تشكيل لجنة تضم فرق من المختصين لمعاينة الموقع وتم اتخاذ جملة اجراءت بالتنسيق مع المحافظة ، مشيراً إلى ان هناك توجيه صاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم بسرعة تطبيق العقوبة النظامية على المتسبب .

يُذكر أن النقش يقع بالقرب من غار قرناس في جبل أبان الأسمر بمحافظة النبهانية ويعود إلى قاضي الرس عام 1232هـ إذ كان يحتمي فيه لتتبع اخبار حملة ابراهيم باشا على نجد .