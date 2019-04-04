” فيديو ” يوثق تاريخ مسجد عمر بن الخطاب بدومة الجندل

علي العنزي(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو مظهر مسجد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – في دومة الجندل بمنطقة الجوف، كما رصدت تاريخه وقصة بنائه.

حيث يُعد هذا المسجد واحدًا من أهم وأقدم المساجد الأثرية في المملكة والذي يمثل عبقَ التاريخ الإسلامي، وتعود قصة بنائه إلى عام 16 للهجرة.

حيث بُني هذا المسجد، عندما مر ” عمر ” بن الخطاب بدومة الجندل متجهاً إلى بيت المقدس حيث أمر ببنائه، ويمثل تخطيطه استمرارية لنمط تخطيط المساجد الأولى.

وعن تفاصيله المعمارية، فهو يشتهر بمئذنته التي يبلغ ارتفاعها نحو 12.7 متر، ويتكون من ” رواق القبلة – المحراب – المنبر – المصلى – المكان المخصص للصلاة في الشتاء والذي يسمى الخلوة ” .