بالصور.. المملكة تشهد العديد من الفعاليات بعطلة الأسبوع

الرياض(صدى):

تستعد مدن المملكة بعطلة نهاية الأسبوع والأيام التالية لإقامة العديد من الفعاليات ” الترفيهية، والثقافية، والرياضية ” ؛ والتي تستهدف جميع فئات المجتمع، وتتماشى مع هواياتهم واهتماماتهم؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز هذه الفعاليات.

– حفل غنائي لماجد المهندس وأسما لمنور

يُقام اليوم الخميس بفندق ” فورسيزونز ” بالرياض، من الساعة 9 مساءً حتى 12 منتصف الليل.

– معرض أم القرى الخامس للكتاب

يُقام في مقر جمعية أم القرى الخيرية النسائية بمكة المكرمة، خلال الفترة من 31 مارس حتى 4 أبريل، من الساعة 6 مساء حتى العاشرة مساء، ويتيح الفرصة للتعرف على دور النشر والكتّاب والمستضيفين.

– ملتقى المرأة السعودية الثالث

تُقام في مسرح الملك فهد الثقافي الرياض، اليوم الخميس وغداً الجمعة، من الساعة الخامسة مساء، حتى 11 ليلاً، وهي فعالية ترفيهية ثقافية واجتماعية تنعقد بمشاركة عدد من الفنانات والفنانين.

– مهرجان التسنيدة 7

يُقام في ينبع النخل بمنطقة المدينة المنورة، خلال الفترة من 2-6 أبريل، من الساعة الرابعة عصراً حتى 12 منتصف الليل، وتنطلق فعالياته بعدد متنوع من الفقرات، ويتميز مهرجان هذا العام بمشاركة العنصر النسائي بفعالية مستقلة.

– المهرجان الأول للخيل ” البراق ”

يٌقام في منتزه أبا الرشاش، وميدان الفروسية، ومواقع مختلفة بمدينة نجران، خلال الفترة من 4-13 أبريل، من الساعة الثانية ظهراً، حتى 12 منتصف الليل، ويعتبر المهرجان الأول من نوعه الذي يجمع بين بطولات الخيل والترفيه والثقافة.

– معرض عالم الأناقة والجمال

تٌقامة في فندق توقيع الخبر، وتختتم اليوم الخميس، من الساعة الرابعة عصراً حتى الحادية عشرة ليلاً، وتتضمن عروضاً مسرحية وفقرات لعدد من الفرق الموسيقية.

– مهرجان جبل الأشباح

تقام في أرض الحضارات- جبل القارة بالأحساء، خلال الفترة من 28 مارس إلى 6 أبريل، من الساعة الخامسة مساء حتى 12 منتصف الليل.

كما تتضمن هذه الفعاليات أيضًا ” مهرجان عالم خيال 2 ومهرجان الماسة السوداء ” .