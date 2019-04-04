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الأرصاد تنبه بأمطار غزيرة قد تؤدي لجريان السيول بعسير

الأرصاد تنبه بأمطار غزيرة قد تؤدي لجريان السيول بعسير
أبها(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة منطقة عسير من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول .

وقالت الهيئة في بيان لها أن التحذير يشمل: تثليث ، وبيشة ، وعبيدة ، والنماص ، وابها ، وخميس مشيط ، وتنومة ، والأجزاء المجاورة ، بدايةً من الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم وحتى السابعة مساءً .

ونبهت الهيئة أن الأمطار مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة ، مطالبة الجميع خاصةً قائدي المركبات بضرورة أخذ الحيطة والحذر حرصاً على سلامتهم .


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