الأرصاد تنبه بأمطار غزيرة قد تؤدي لجريان السيول بعسير

أبها(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة منطقة عسير من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول .

وقالت الهيئة في بيان لها أن التحذير يشمل: تثليث ، وبيشة ، وعبيدة ، والنماص ، وابها ، وخميس مشيط ، وتنومة ، والأجزاء المجاورة ، بدايةً من الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم وحتى السابعة مساءً .

ونبهت الهيئة أن الأمطار مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة ، مطالبة الجميع خاصةً قائدي المركبات بضرورة أخذ الحيطة والحذر حرصاً على سلامتهم .