غدا.. السلطات النيوزيلندية توجه 89 تهمة لإرهابي المسجدين

ولنجتون (صدى):

كشفت السلطات النيوزيلندية عن توجيه 89 اتهام لمنفذ الهجوم الإرهابي على المصلين بمسجدي مدينة ” كرايس تشيرتش” النيوزيلندية ، منهم 50 اتهام بالقتل ، و39 اتهام بالشروع بالقتل ولا تزال اتهامات أخرى قيد البحث .

ومن المقرر أن يمثل اليميني المتطرف غداً الجمعة أمام المحكمة العليا في ثاني جلسة له بعد جلسة 16 مارس الماضي والتي لم يتفوه فيها بكلمة واحدة أمام القاضي الذي وجه له تهمة القتل .

ومن المرجح أن الإرهابي ” برينتون تارانت” 28 عام الأسترالي الجنسية ، من أنصار فكرة تفوق الجنس الأبيض ، إذ دلت الإشارة التي تعمدها أثناء مثوله امام القضاء على رمز ” المتفوقين البيض ” .

الجدير بالذكر أن السفاح الأسترالي قد تقدم بشكوى رسمية قبل أيام لحقوق الإنسان تُفيد بـ “معاملة سيئة ومجحفة ” داخل سجن باريموريمو المشدد في العاصمة أوكلاند ، إذ منعته السلطات من الزيارات والمكالمات الهاتفية .