فيديو لشاب وفتاة يمارسان فعل فاضح أعلى بناية في الكويت.. والشرطة تبحث عنهما

خالد الظفيري(صدى):

تبحث الجهات الأمنية في الكويت على شاب وفتاة أقدما على ممارسة فعل فاضح أعلى سطح بناية سكنية في محافظة الأحمدي.

ووثق شابان الواقعة بمقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار موجة من الجدل وسط مطالبات بالقبض على المتورطين.

وأوضحت وسائل إعلام كويتية أن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية الشاب والفتاة وموقع الجريمة، وجارٍ التواصل مع إدارة المنشأة التي شهدت الواقعة لتحديد هوية قاطنيها ومعرفة المتهمين.