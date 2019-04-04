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لون عيونك يكشف قدرتك على مواجهة الأمراض وآلام الولادة

لون عيونك يكشف قدرتك على مواجهة الأمراض وآلام الولادة
متابعة- أميرة خالد(صدى):

على الرغم من ان لون عيون المرأة عنوان لجمالها وقد يكون عنوان بلدها أيضاً ، إلا أن دراسة حديثة اكدت ان لون العيون يكشف مدى احتمالية تعرض المرأة لأمراض معينة .

واكد الباحثون ان ذوات العيون البنية أقل عرضة لسرطان العين من ذوات العيون الزرقاء أو الخضراء أو الرمادية ، كما أنهن أكثر ثقة في النفس لأن ملامح وجههن الشائعة تمنحهن الشعور بالثقة .

كما أكدت الدراسة ان ذات العيون البني تتعرض لضعف السمع في الأماكن الصاخبة إذ تغطي مادة الميلانين المسئولة عن صبغة البشرة الأذنين بنسبة ما عند الضوضاء .

كما بينت الدراسة ان من تمتلك عيون بنية أكثر قدرة على التأقلم في علاج السلوك من غيرها ، بينما تكون صاحبة العيون الزرقاء أقل عرضة لمرض البهاق .

وتتعرض صاحبة العيون البني لآلام أكثر في المخاض من غيرها ، كما يدل اتساع بؤبؤ العين على ارتفاع نسبة الذكاء وفقاً للدراسة .


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