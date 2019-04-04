بالفيديو.. نيكول سابا تتعرض للإحراج على الهواء بسبب زوجها

بيروت(صدى):

تعرضت الفنانة اللبنانية نيكول سابا للإحراج على الهواء؛ بسبب عدة أسئلة شائكة وغير تقليدية طرح عليها زوجها يوسف الخال.

وسأل ” الخال ” نيكول ساب ببرنامج ” منا وجر ” المُذاع على قناة ” إم تي في ” عن إمكانية زواجها من جديد في حال وفاته أو انفصالهما بسبب خيانته أو أي سبب.

وردت ” نيكول ” بأنها تستبعد زواجها مرة أخرى، ولكنها يمكن أن تتزوج فقط في حال وفاته لأنها تحتاج إلى سند لها.

وبسؤالها عن مسامحته إذا تعرضت للخيانة منه، أكدت أنها لن تخدع الجمهور وترد بمثالية لأنها في الحقيقة لن تسامحه.

كما أجابت نيكول سابا على سؤال زوجها ” الخال ” إن كانت تقبل أن يضع اسمه قبل اسمها على تتر أي عمل يجمعهما، بأنها تحمل اسمه من الأساس ولن ترفض أبدًا أن تتنازل ويضع اسمه أولًا؛ لأنها لن تدخل معركة معه وتخسر حياتهما الجميلة من أجل ترتيب الأسماء.