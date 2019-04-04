المحاكم تباشر نصف مليون طلب تنفيذ بـ 150 مليار ريال في 7 أشهر

الرياض(صدى):

سجلت الطلبات التي باشرتها محاكم التنفيذ بالمملكة 510.5 ألف طلب خلال 7 أشهر فقط بقيمة تصل إلى 150 مليار ريال ، وذلك وفقاً لمصدر مسئول بوزارة العدل .

وتفصيلاً ، فقد استحوذت الرياض على نسبة 60.4% من الطلبات بواقع 136 ألف طلب وبقيمة 90.24 مليار ريال .

وجاءت مكة المكربة في المرتبة الثانية لعدد 143 ألف طلب بقيمة 29.7 مليار ريال ، فيما كانت أقلهم الحدود الشمالية بواقع 4900 طلب بقيمة 204 ملايين ريال .

الجدير بالذكر أن وزارة العدل ساهمت في تسهيل توفر المستندات اللازمة امام المحاكم لتنفيذ الطلبات مؤخراً ، وذلك بالربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والأهلية .