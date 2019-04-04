اكتشاف تقنية لتشكيل أنفك خلال 5 دقائق دون جراحة

لندن(صدى):

يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد تزايد في الإقبال على عمليات التجميل ، بعد أن نجح العلماء في اكتشاف طرق للتجميل بعيدة عن الجراحة ولن تستغرق سوى 5 دقائق فقط وإن كانت في أصعب منطقة بالوجه وهي الأنف .

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية ، فقد تم اكتشاف تقنية تعمل على إعادة تشكيل الأنسجة بعد استرخائها بواسطة التيار الكهربي وإعادة تشكيلها مرة أخرى خلال 5 دقائق فقط وبأقل تكلفة وخطر من العمليات التقليدية .

ويؤكد الباحث بكلية أوكسيدينتال في لوس انجلوس ” مايكل هيل ” أن التقنية الجديدة لن تعرض المرأة لمشاكل الجراحة التقليدية والتي تحتاج وقت طويل للشفاء وتخدير كُلي ، وقد تسفر في النهاية عن ندبات دائمة .

وقام العلماء بالفعل بطلب ترخيص لاستخدام هذه التقنية، بعد أن عرضوا نتائجهم في اجتماع للجمعية الكيميائية الأمريكية ، ومن المنتظر تفعيلها خلال فترة بسيطة .